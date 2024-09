Zulay: cuestiona a la complaciente bancada de Vamos y a Juan Diego

La excandidata presidencial Zulay Rodríguez le cuestionó a la bancada de Vamos su actitud complaciente al punto que han tenido que salir a explicarle al gobierno la forma en que votaron en la ratificación del director del Seguro Social y abiertamente han dicho que el mandatario José Raúl Mulino, les rompió el corazón.

"En el periodo pasado, yo era diputada de gobierno y jamás me llamaron de la Presidencia para cuestionarme por un voto, a pesar de que era evidente que a Nito Cortizo no le gustaba cómo votaba. Mis decisiones eran mías y nadie me las cuestionaba", expresó Zulay.

Rodríguez dijo que un diputado o diputada no está obligado a rendir explicaciones a ningún representante de otro Poder del Estado sobre su voto, salvo que exista un pacto previo o algún tipo de acuerdo que le impida votar libremente, como el nombramiento de un director nacional o un secretario general. Piensa mal y acertarás.

Las expresiones de Zulay molestaron a Juan Diego Vásquez, quien alegó que la bancada Vamos le rinde cuentas al país. Los diputados deben trabajar por el país y si el país pide explicaciones las hay que dar. Armónica colaboración no imposición, añadió.

El jefe de Vamos le preguntó a la exdiputada: ¿usted ya fue a rendir cuentas y enfrentar la justicia por los casos que tiene pendientes o sigue escondida?

Zulay le respondió a Juan Diego que no estaba escondida y explicó que le fabricaron un caso y el propio denunciante-víctima señala que tus amigos de Foco le dieron un USB con ese material y le preguntó al jefe de Vamos, por qué los de Foco no dan la cara y explican lo de lo $10 mil mensuales que le entregaban y que salen a relucir en la operación "Jericó", por qué no pides que devuelvan ese dinero,

Yo no estoy escondida... estoy de frente en las Fiscalías dando la cara y desmontando los casos fabricados, añadió.

