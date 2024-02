Zulay denuncia ante CNN que Nito usa la Corte para anular candidatos

El gobierno de Laurentino Cortizo está usando al sistema de justicia para sacar de la papeleta presidencial de mayo próximo a todos los candidatos que afecten las aspiraciones de su vicepresidente José Gabriel Carrizo, actual candidato presidencial oficialista, denunció ante la cadena CNN Zulay Rodríguez, candidata presidencial por libre postulación.

Esto lo denunció Zulay cuando súbitamente la Corte Suprema, con seis magistrados (entre principales y suplentes) nombrados por Cortizo, la han citado para una audiencia de imputación por un caso de supuesto robo de lingotes de oro. Esto en plena campaña electoral.

"Están judicializando a los candidatos que consideran que les están haciendo "ground", que les puedan quitar votos y sacarlos. Me comenzaron este caso desde que me postulé por la libre postulación", dijo Zulay al periodista Fernando del Rincón.

"Antes de la libre postulación, me lo habían cerrado (el caso). Cuando me tiro por la libre postulación, me lo abren, y ahora ni siquiera me quieren dar el derecho a que las personas vean públicamente mi caso. Lo quieren hacer por zoom, vía online. ¡Esto qué es!"

"!En Panamá está pasando lo mismo que en Nicaragua, Venezuela y Cuba!", advirtió Zulay.

La candidata advirtió que su renuncia a su curul como diputada se da porque en la justicia ordinaria al menos tiene la opción de poder tener segunda instancia para poder apelar, algo que no podría hacer si la está enjuiciando directamente una corte suprema que responde al actual mandatario, y que busca hacer con ella un juicio exprés.

"El presidente Nito Cortizo nombró a seis magistradas. Nombró a un magistrado del Tribunal Electoral y tres magistradas hicieron trueque para darle al presidente de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson, que controla la comisión de presupuesto, ese magistrado del TE", explicó. "También pusieron al procurador".

Zulay advirtió: "Cómo tú pretendes que yo pueda irme contra una justicia controlada por el presidente Nito Cortizo. Estamos hablando de magistradas que responden al presidente que las nombró. Un presidente que he criticado, he denunciado, y he señalado por actos de corrupción de él, de su vicepresidente y de sus ministros de Estado".

"Cómo tú crees que me siento cuando no me quieren hacer una audiencia presencial, sino por zoom, cerrada y que no asistan periodistas. Que no me permitan presentar pruebas".

