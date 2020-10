La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodriguez, explicó la razón por la cual, la tarde de este jueves, se vio involucrada en un enfrentamiento verbal en la Asamblea Nacional, con el también diputado del colectivo oficialista, Crispiano Adames, quien además de invitarla a pelear, la llamó loca, asesina e insultó utilizando palabras obsecnas.

Hoy fui agredida por un colega que no está de acuerdo con el proyecto 420 que regula los intereses bancarios. Es difícil luchar contra los poderes económicos, que controlan medios de comunicación, periodistas y elementos políticos. No me van a callar, vamos con todo. #NoAlaUSURA