Crispiano: Quieren imponer a ungido que no es profeta en su tierra

El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) hizo fuertes cuestionamientos tras su llegada a Penonomé.

"Penonomé no es un pueblo clientelista; es tierra de gente noble que guarda en su corazón la profunda esperanza de devolverle la dignidad y la esencia torrijista al PRD", dijo hoy el precandidato presidencial por el PRD, Crispiano Adames, durante una gira por la provincia de Coclé.

Este patrullaje doméstico inició en Antón, donde ciento de copartidarios se dieron cita para compartir con Adames. Posteriormente, Adames se dirigió a la comunidad de El Congo, donde conversó con copartidarios de Penonomé y La Pintada.

"Un ungido que no es profeta en su propia tierra porque no lo quieren", dijo Adames, ante el aplauso de la gran cantidad de simpatizantes presentes.

"Llegó la hora de hacer sentir nuestra voz con el voto contundente y valiente", dijo el doctor Adames.

Agregó que es lamentable que precisamente durante un gobierno PRD, haya un gran número de comunidades abandonadas a su mejor suerte.

"Este no es el PRD de Omar, quien sembró escuelas y centros de salud a nivel nacional. No conforme con no haber atendido las necesidades del pueblo, ahora presionan a los funcionarios públicos de manera nefasta e inédita", indicó el precandidato.

La gira culminó en Aguadulce, donde ciento de copartidarios mostraron apoyo a la campaña de Tu Voto es tu Voz.

