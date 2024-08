8 heridos, 4 de gravedad, en accidente del este

Una tragedia estuvo a punto de ocurrir la mañana del sábado 31 de agosto en la represa Bayano, rumbo a la comunidad de Loma de Los Naranjos, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo, cerca de Cañita.

Un transporte rural de pasajeros, proveniente del campo de Pavita, perdió el control al esquivar un camión mal estacionado, cargado de madera, y colisionó violentamente contra los tubos metálicos de la represa Ascanio Villalaz, más conocida como la represa Bayano.

El vehículo, un pickup con carrocería adaptada, transportaba a aproximadamente 14 personas. El saldo del accidente fue de ocho heridos, entre ellos dos niños y dos adultos en estado crítico. Entre los más graves, se encuentra la madre de uno de los infantes y el conductor del vehículo.

Ante la falta de ambulancias, varios heridos tuvieron que ser trasladados en camiones hacia el Hospital de Chepo, mientras que los casos más graves fueron remitidos al Hospital del Niño en la ciudad capital.

Familiares y residentes reportaron que cuatro personas permanecen en estado crítico: un bebé de solo cuatro meses, su madre, un niño de cinco años y el conductor del vehículo, identificado como Julián.

Las ambulancias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Chepo fueron las primeras en llegar, brindando atención a los pasajeros heridos, muchos de ellos en estado de shock.

Uno de los menores, gravemente herido, estaba inconsciente, según relataron sus familiares.

El accidente desató indignación en Loma de Los Naranjos y Cañita. Los vecinos denunciaron que, al acudir a la Policlínica de Cañita en busca de atención médica y ambulancias, no encontraron ni un solo médico en el lugar a las 10:00 a.m., ya que la ambulancia disponible había sido enviada al corregimiento de Tortí. Un médico llegó alrededor de las 10:40 a.m., según testimonios.

“Fue desgarrador ver a un infante completamente ensangrentado y golpeado. Su madre también estaba muy malherida. Tres personas más fueron trasladadas, todas en condiciones graves”, contaron los vecinos, aún conmocionados.

Los moradores también denunciaron que el camión involucrado, mal estacionado desde el viernes anterior, no tenía señalización, aumentando el riesgo de accidentes. “Antes de bajar la loma hay una curva, y el camión estaba justo ahí, sin ninguna advertencia, ocupando gran parte del camino. Al lado, había un vacío. Al parecer, al intentar pasar, el conductor perdió el control”, narró un testigo.

