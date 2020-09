Apertura de playas en PanamÃ¡ Oeste dependerÃ¡ de casos de Covid-19

Las autoridades alcaldicias y del Ministerio de Salud no han tomado aún una decisión sobre levantar la restricción de ingreso a las playas de Panamá Oeste.

Kevin Cedeño, director de Salud de Panamá Oeste, dijo que están evaluando la decisión de permitir o no el ingreso de las personas a las playas.

Explicó que están en constantes conversaciones con las autoridades alcaldicias de San Carlos y Chame para tomar una decisión consensuada.

El médico manifestó que la decisión final todo dependerá del comprotamiento de Covid-19 en Panamá Oeste, una de las provincias con mayor número de contagios.

"No vamos a permitir que la irresponsabilidad de algunas personas genere un nuevo rebrote... estamos haciendo el seguimiento y si vemos que no es conveniente la reapertura de las playas, no lo vamos a hacer", sostuvo Cedeño.

Según el calendario de reapertura de actividades económicas elaborado por el Gobierno de Panamá, el próximo lunes 28 de septiembre, se levanta la restricción para ingresar a las playas.

La provincia de Panamá Oeste reporta 18, 635 casos de Covid-19, según el último reporte del Ministerio de Salud.