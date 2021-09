Cierran Interamericana; exigen presencia del vicepresidente

La situacion en la vía Panamericana se torna tensa y más pobladores siguen llegando al lugar de la manifestacion y cierre de la principal vía del país.

Los cuatro carriles de la vía Panamericana, fueron cerradas desde el mediodía de este jueves por habitantes de unas 15 comunidades que pertenecen tanto a la comarca Ngabé Buglé , como a la provincia de Veraguas según los dirigentes llevan más de 60 años de abandono .

Los manifestantes informaron que ellos necesitan caminos, carreteras y vías de acceso al igual que servicios de electricidad y agua potable entre otras necesidades.

Edgar Clara, dirigente de los manifestantes indígena y campesinos dijo que la vía internacional no será abierta hasta que sea el vice presidente de la república Gabriel Carrizo, el que se presente a el lugar del cierre en la entrada hacia el distrito de Las Palmas y se comprometa a resolver el problema que los pobladores tienen desde hace muchos años.

Clara explicó además que hace pocos días una comisión integrada por los pobladores, gobernadores de la comarca Ngabe Buglé y el de la provincia de Veraguas, y otros funcionarios gubernamentales se reunieron en La comunidad de Las Mesitas y comprometieron en una reunión a buscar la forma de poner en conocimiento este asunto a las mas altas autoridades del país y darles una respuesta pero no la hubo y ahora se sienten engañados.

Con el cierre la Panamericana centenares de personas viajeros y de vehículos de transporte de carga y particulares los que se quedaron atrapados en el lugar conocido como Cañacillas en la vía internacional distrito de Las Palmas.

Mercedes Mendoza, otro de los dirigentes comunitarios en el cierre dijo que no quieren la presencia de ninguno de los gobernadores en este caso de la comarca Ngabe Buglé ni de Veraguas, solo al vice presidente.

Comfirmaron que no se abre la vía hasta que el vice presidente llegue a este punto.