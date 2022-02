Denuncian malos tratos en la Morgue Judicial de Veraguas

Familiares de la recién fallecida Marilyn Caballero, quien murió un aparatoso accidente de tránsito en la provincia de Veraguas, denunciaron la falta de empatía de funcionarios que laboran en la Morgue Judicial de Veraguas.

Valkis Caballero, hermana de la difunta, narró entre sollozos por la irreparable pérdida de su hermana, el vía crucis que representa acudir a esta oficina pública a retirar los cuepors de famiiares, principalmente por dos funcionarias con carencia de empatía y malos tratos hacia las personas.

La mujer lamentó las malas prácticas de los funcionarios en la morgue judicial en Veraguas

Indicaron que como servidores públicos ellos se deben a la comunidad y deberían tener una mejor conducta y proyectar una mejor imagen por lo que se presume no se tiene la supervisión de los responsables de esa dependencia.

Este medio intentó comunicarse con el médico forense Álvaro Duarte, encargado de la morgue judicial en Veraguas, pero fue imposible localizarlo.

Señalaron que el caso debe ser del conocimiento de las altas autoridades de esta institución y que los mismos deben adoptar correctivos, por las quejas no solo es de la familia Caballero sino también de muchas otras personas en Veraguas, que por el momento difícil que atraviesan en un momento no se atreven de denunciar lo que

esta sucediendo indicaron.