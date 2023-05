Denuncian no pago de becas y otras irregularidades en comarca Ngäbe

Padres de familia de estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé y campesinos denuncian que no han cobrado las becas de sus hijos y están pidiendo al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) una explicación del porqué de la situación generada, pese a los constantes reclamos efectuados ante la institución.

La profesora Nubiela Martínez, directora del centro educativo José Sabino Bonilla, dijo que este problema de no pago de las becas a los estudiantes se tiene en casi todas las escuelas de la comarca Ngäbe Buglé, lo que ha causado malestar en los padres de familias.

Martínez sostuvo que en su escuela donde labora como directora hay unos 42 estudiantes de diferentes niveles o grados educativos que no aparecen en los listados del IFARHU para el pago, pese a que fueron plasmados al sistema de captación SIASE o plataforma de control del Ministerio de Educación.



También en el centro escolar de Alto de Jesús de la comarca, un grupo de padres de familias informaron a este medio que se sienten tristes porque hay niños que están reclamando el pago de sus becas desde el 2020 y aún no aparecen para el pago, otros desde el 2021, 2022 y 2023.

Uno de los padres de familias de la comunidad ,de apellido Adames, comentó a este medio que piden se hagan las investigaciones de los casos, donde los estudiantes no han cobrado los cheques y que presuntamente, aparecen cambiados en el Banco Nacional, sin que los beneficiarios hayan recibido el beneficio.



La docente en la comarca Ngäbe Bugle, Nubiela Martínez, sostuvo que hay muchas irregularidades con el sistema de pago de las becas del IFARHU en esa región para los estudiantes, entre ellos, los cambian los nombres de los acudientes, se comenten errores en los registros que deben tomarse del SIASE, nombres de las escuelas donde no están los estudiantes, entre otros.

Un grupo de padres de familias de las escuelas de la comarca Ngäbe Buglé cuyos acudidos no han recibido los pagos atrasados informan que hay estudiantes que se les debe desde el año 2020, 2021, 2022 y 2023 por lo que piden a las autoridades investiguen para que se determinar si es cierto no que se han cambiado cheques de becas y que no ha llegado a las manos de los estudiantes beneficiarios.

