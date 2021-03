Residentes del corregimiento de Salamanca, ubicado en el área de la vía Transístmica, en Colón, apelaron a la aplicación de la resolución N°4 del 23 de febrero del 2021, donde se prohíbe el uso de los ríos como balnearios en el río Boquerón.

La medida se tomó debido a la gran cantidad de basura que dejaban los bañistas de otras comunidades y a los robos de sembradíos.

Los ríos como: Boquerón, Santo Domingo, Lago Alajuela en el Valle de Santa Cruz, El Chorro de Quebrada Ancha, Muelle de La Revolución y el Espavé, quedan prohibidos para el ingreso de bañistas.

Dibido a ello la Policía Nacional estará facultada para conducir y poner a disposición del respectivo Juez de Paz, a las personas que incumplan con estas disposiciones, para su debida sanción.

Con la apertura de las actividades en ríos y playas, las personas se dirigían a este balneario, principalmente los fines de semana, pero cuando se iban dejababan mucha basura en las orillas de los ríos y en el agua.

Según Alexis Pardo de 36 años, residente de la zona, si las personas que visitan el lugar no dejaran tanta basura, no habría problemas, pero encima de ello se llevan los sembradíos.

Considera que a todas luces es una falta de respeto que se lleven las yucas, los ñames, los otoes, entre otros, cuando vienen en esos paseos, se meten a los patios cuando no hay nadie, llevándose de todo.

También se ha prohibido que los bañistas usen el río Chagres, porque aparte de que contaminan el ambiente, están cerca a la toma de agua para la minipotabilizadora.