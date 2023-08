Disgusto por tala de árbol de más de 80 años

Malestar en la comunidad y en los defensores del medio ambiente ha causado el corte de un enorme árbol de la especie corotú, que data de más 80 años, que se encontraba en la vía Interamericana en el sector de la barriada 5 de mayo de la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas.

El ingeniero Luis Ramos, defensor del medio ambiente, dijo que Mi Ambiente debe dar una explicación convincente a la comunidad, sobre el por qué se permitió que una empresa privada talara desde su pata al enorme árbol, considerado por muchos como histórico.



Este medio intentó conocer la versión de Mi Ambiente en Santiago, sin embargo, los encargados de la dirección mandaron a decir que se encontraban en una reunión importante y que por ello no podían atender a los periodistas interesados en este caso.



También el ingeniero Irving Beitia, dijo que es una lástima que sean nuestros propios funcionarios públicos como Mi Ambiente, los que no contribuyan a que no se talen los árboles y los pocos bosques aun cuando se tiene una condición delicada por el cambio climático que se enfrenta a nivel mundial y que nuestro país no escapa de ello.

