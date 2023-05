Entregan ayudas a productores de Coclé

Panamá- Un total de 30 pequeños productores coclesanos, afectados por la variabilidad climática, recibieron de parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), bolsas de minerales, minelaza, pastos mejorados, 5 rollos de plásticos para ensilajes, 1,800 bolsas de microsilos, 50 pacas y 20 quintales de alimentos.

La entrega se realizó en la finca del productor Jorge Torres en el corregimiento de Villarreal, en Natá, provincia de Coclé, como parte de las acciones del Plan “Contra la sequía, por la vida y la alimentación. Un gobierno en acción”, de la mano del ministro Augusto Valderrama.

Rubiel Meneses, productor del distrito de Capellanía, señaló que se sentía muy contento con el presidente y con el ministro Valderrama, porque nunca habían recibido ayudas de este tipo de parte ningún otro gobierno; mientras que Ramón Carrión, de los Cerritos de Natá, se mostró agradecido del gobierno por estar apoyando a los humildes productores y ganaderos, que nunca habían atravesado por una crisis como esta, por lo que calificó esta ayuda, de muy oportuna.



Por su parte, el ministro Valderrama, destacó que, por instrucciones del presidente de República, Laurentino Cortizo, se les está dando una alta prioridad a este tema, en apoyo a los ganaderos y productores agrícolas del país, con lo que se garantizará la seguridad alimentaria de los panameños.

Resaltó que en el país existe una ganadería que está aportando más de 30 millones de balboas por lo que hay que seguir apoyándolos y preparándose con genética, una buena alimentación, ensilajes y recoger agua para estar abastecido durante la época seca, porque según dice el lema: “Un ganadero preparado, no se le muere el ganado”.

Agregó, que el problema de Panamá no es falta de agua, sino que no se sabe manejar sosteniblemente, por lo que se está atacando este problema en dos direcciones, una es con la entrega de estas ayudas de insumos, y otro con el diseño de un plan de acción para la construcción de abrevaderos y pozos para la cosecha de agua.



Durante este recorrido, también se realizó una visita a la finca del productor Novy Calderón, en la que Valderrama manifestó que los productores son los actores de esta gran batalla y que un “productor preparado no se les seca las plantas, ni se les muere el ganado”. Agregó, que el trabajo de este productor [Calderón] es un ejemplo al enfrentar la crisis climática con innovación, tecnología y creatividad.

En tanto que, Avelino Ureña, director de ganadería del Mida, dijo que un total de 2,000 pozos se han perforado en este periodo gubernamental, para garantizarle el agua a los productores, pero que el 80% de los pozos que se han abierto no se usan.

La gira de trabajo también incluyó una visita a la Finca Don Arcelio, propiedad de Juan de Dios Sáenz, que se dedica a la producción de leche y al agroturismo. Sáenz fue el ganador de la Medalla Arturo Donaldo Melo, al productor del Nacional 2023.

Participaron: el gerente del @BDAPANAMA, Cecilio Ricord, el subdirector de la @Arap_panama, Amed Tuñón, el director de la Región 4, Juan De Dios Domínguez, Dr. Avelino Ureña, director Nacional de Ganadería, y directores nacionales regionales del sector.#TrabajandoPorPanamá pic.twitter.com/PTn07DfUQz — Ministerio de Desarrollo Agropecuario (@MIDAPma) May 26, 2023

