Habilitan hospital campaña para atender pacientes de COVID-19 en Panamá Oeste

El hospital de campaña instalado por la Caja de Seguro Social (CSS) en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, comenzará a recibir a partir de hoy pacientes infestados de coronavirus y de otras dolencias crónicas que requieran hospitalización de corta estancia.

Con una capacidad de 40 camas, este hospital autosostenible, montado cerca de la policlínica Dr. Santiago Barraza, recibirá pacientes asegurados de toda la provincia.

La apertura de este hospital de campo en Panamá Oeste se basa en altos indicadores de casos nuevos de contagios reportados en esta región con una tendencia a aumentar próximamente.

El hospital campaña es una donación del Gobierno de los Estados Unidos que cuenta con cinco carpas, cuatro de ellas con capacidad para 10 camas y una para el equipo de salud, que atenderá en la instalación.

