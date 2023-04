Lucha por mejores escuelas no cesa en Herrera

La lucha por contar con centros escolares en buen estado no cesa en la provincia de Herrera. Este jueves, docentes acudientes y estudiantes de dos planteles educativos del distrito de Santa María salieron a las calles de forma simultánea, cerrando la vía temporalmente.

Se trata de la comunidad educativa de las escuelas Ernestina Chiari de Chiari, ubicada en El Rincón de Santa María, así como el centro básico general Sebastián Pinzón, ubicada en el corregimiento de Santa María cabecera.

Las dos protestas incluyeron cierres temporales de importantes vías, con el fin de llamar la atención de las autoridades sobre las necesidades de ambos planteles educativos, que no han sido solucionados desde hace varios años.

Nombramiento de docentes y administrativos, mantenimiento de infraestructuras, sillas para los estudiantes, son parte de los reclamos que se realizaron en ambos puntos del distrito herrerano.

Eucaris Cedeño, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la escuela Ernestina Chiari de Chiari, indicó que han sostenido reuniones con autoridades de Educación, quienes se comprometieron al nombramiento de las plazas faltantes; sin embargo, no se ha cumplido.

“No queremos más falsas esperanzas, queremos que nos des respuesta y que lo que nos digan sea cierto”, indicó la vocera de los padres de familia.

Situación similar plantearon los estudiantes de la escuela Sebastián Pinzón, quienes a coro gritaban “dos meses después, ¿dónde está el maestro?”.

Ana Lucia Cabrera, estudiante de noveno grado, indicó que los alumnos de quinto grado desde que inició el año escolar no han dado clases, ya que no cuentan con docentes, sumado a que no cuentan con áreas deportivas y algunos profesores de materias especiales.

“Estamos peleando por nuestros derechos, ya que sentimos que nos los han arrebatado”, indicó la estudiante.

