Minsa refuerza vigilancia sanitaria en la comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Salud (MINSA) mantiene actualmente una constante vigilancia sanitaria en varios puntos de la comarca Ngäbe Buglé, con el fin de detectar eventos y realizar intervenciones oportunas para evitar un aumento de casos de Leptospira, Rickettsia, Influenza H1n1, Influenza B, Virus sincitial respiratorio Rinovirus, que se han registrado en los últimos meses.

En ese sentido, Melva Cruz directora General de Salud Pública del Minsa, dijo que actualmente hay casos aislados que se han verificado en varios puntos de la comarca en donde se han identificado gracias a los resultados de laboratorio para brindar un tratamiento oportuno que evite defunciones o desenlaces fatales.



Manifestó que en la comarca Ngäbe Buglé se han registrado desde mayo hasta la fecha un total de 17 defunciones en esta población, las cuales están concentradas en las áreas de Mina Zorra (5), Sirote (5), sectores aledaños a Sirote (3), Paso Vidrío (2), Chelele (1) y Río Tallo (1).



Paralelamente indicó que debido a sus creencias religiosas muchos residentes de la comarca no buscan atención en las instalaciones médicas, tampoco acuden a vacunarse y consumen medicina tradicional, lo que dificulta la intervención oportuna del personal sanitario.



La Dra. Cruz precisó que la investigación realizada por el equipo de salud pública del MINSA detectó que muchos de los pacientes no guardan las medidas de higiene mínimas, al tiempo que se verifica un mal tratamiento del agua, al igual que la utilización de ríos, pozos y quebradas para hacer sus necesidades básicas, lo que se traduce en un foco de infección.

Mencionó que otro factor detonante es la alta migración de la población dentro y fuera de la región comarcal; las viviendas son de tambo, con poca ventilación, techo y paredes de penca, piso de tierra en su mayoría, en malas condiciones; viven en hacinamiento.



Sostuvo que los casos que se han presentado se han verificado en diversos puntos de la región comarcal y van desde problemas respiratorios, tos, fiebre, rinorrea, otros con cuadros gastrointestinales, vómito y diarrea, en pobladores con edades que oscilan entre 21 días de nacido a 70 años.



Resaltó que la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillados Sanitario (DISAPAS) del MINSA se trasladó a las comunidades de Sirote y Mina Zorra, donde se reforzarán los proyectos de acueductos, al tiempo que se realizó control químico vectorial y se brindó vacunación y desparasitación a los animales de la comunidad de Mina Zorra.



La dra. Cruz también indicó que se reforzó entre los residentes de la comarca la importancia de hervir el agua para matar microbios, tratar de no hacer sus necesidades fisiológicas dentro de los ríos, mantener sus viviendas limpias, en caso de problemas respiratorios aislar a los afectados del resto los familiares y acudir a atenderse oportunamente.

