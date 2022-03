Productores asfixiados protestan para exigir renegociar un TPC

Un grupo de productores protestaron de forma pacífica en el parque Juan Demóstenes Arosemena para solicitar a las autoridades gestionar de manera formal un nuevo Tratado de Promoción Comercial (TPC).

Los pequeños y medianos comerciantes se sienten asfixiados por las disposiciones y términos del actual TPC que según indican los está arruinando, por lo que exigen a las autoridades panameñas buscar una solución que les permita seguir laborando de manera que puedan obtener beneficios.

Los productores expresaron que el TPC está generando una grave crisis y temen que haga desparecer el sector agropecuario panameño.

El grupo más golpeado son los productores porcinos debido a que los aranceles han descendido a un límite que está dejando al productor panameño sin mercado local, según uno de los manifestantes.

Juan Guevara, presidente y vocero de los productores de carne de cerdo dijo que la manifestación pacífica, tiene como objetivo entregar una misiva para poner en conocimiento a las autoridades la necesidad de una revisión a los tratados actuales y vigentes que se tiene con el hermano país, en este caso Los Estados Unidos y que mantienen en desventajas a los productores nacionales.

Omar Spiegel, productor de arroz de la provincia de Veraguas, explicó que los productores panameños no están subsidiados por el gobierno como si lo están en los Estado Unidos, por lo tanto, ellos los panameños no pueden competir y lo más seguro es que van a desaparecer, sino se hacen nuevas negociaciones con las autoridades estadounidenses.

Tanto Juan Guevara y Omar Spiegel productores de diferentes rubros, coinciden en que los tratados de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos y los Tratados de Promoción Comercial (TPC) fueron mal negociados en su momento con el grupo que representó al país, dejando mal trecho a los productores panameños que kilométricamente están en desventajas y en serios problemas.

La protesta culminó en la gobernación de la provincia de Veraguas, con la entrega de una misiva al gobernador Manuel Castillo para que este a su vez la remita al mandatario panameño Laurentino Cortizo a fin que busque la forma de negociar un nuevo tratado de libre comercio que llene las expectativas a los productores nacionales, por que lo contario las actividades del agro están en riesgo de desaparecer y los resultados podrían ser fatales para el país.



LEE TAMBIEN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ



El Gobierno anunció que pedirá a EE.UU. la revisión de los puntos del Tratado de Promoción Comercial (TPC) relativos a rubros neurálgicos de la producción local como el arroz y la carne, y espera que su "socio más importante" acceda a sentarse a buscar una solución.

El TPC fue suscrito entre Panamá y EE.UU. en 2007 y entró en vigor en 2012, eliminando de inmediato los aranceles a más del 87 % de las exportaciones de EE.UU. de bienes industriales y de consumo a Panamá, mientras el resto se irían quitando de forma paulatina en un plazo de una década, de acuerdo con la información oficial.

Se espera que Ejecutivo prepare una nota que se le va a dirigir al secretario del Departamento de Agricultura, al encargado de la Oficina de Comercio de EE.UU.", haciendo esa solicitud de revisión puntual, agregó Cortizo sin más precisiones.

El encargado de negocios de la embajada estadounidense, Stewart Tuttle, argumentó que el TPC “está en marcha” y que “casi todos los productos panameños han entrado (a EE.UU.) sin impuestos durante los últimos 10 años".

#ProvinciasCri Pequeños y medianos comerciantes se sienten asfixiados por esta situación y exigen una solución para seguir laborando de una manera que puedan obtener beneficios. @melquiadesvasq pic.twitter.com/WBULp1Lq7p — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 16, 2022

Contenido Premium: 0