Recolectores de Changuinola invaden antiguo vertedero

Panamá- Miembros de la Asociación de Recolectores Independientes de Changuinola, en Bocas del Toro, invadieron el terreno donde se ubicaba el antiguo vertedero de Finca 65, para depositar los desechos, sin contar con el permiso de alguna autoridad.

Alegan que están desesperados, pues ellos han solicitado a las autoridades locales que se les asigne un lugar en donde depositar la basura, pero no han recibido respuesta, pese a que el tema afecta a la población, esto, sumado a que la empresa Chiquita tampoco les está permitiendo descargar los camiones en sus tierras.

Denunciaron que en Changuinola no hay vertedero para la buena disposición de la basura, lo que está ocasionando que el pueblo se enferme como consecuencia de la acumulación de basura, "y no es posible que existan tierras para depositar la basura" y no se les permita.

Explican que se han invadido los terrenos de Finca 65 y depositarán los desechos allí, hasta que se le dé respuesta", porque lo hacen "por el pueblo y para el pueblo".

Los recolectores esperan el apoyo de los residentes de Changuinola, ya que personal de seguridad que custodia el lugar ya se hizo presente y están a la espera de unidades de control de multitudes de la Policía Nacional para desalojarlos.

