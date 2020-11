Restablecer la comunicación en áreas de desastre no es tarea fácil

Cuando los embates de la naturaleza cortan la comunicación, toca trabajar sin descanso. Es todo un proceso que implica inversión de tiempo, dinero y la invaluable mano de obra, pero al final, vale la pena.

Eso lo sabe bien Clímaco Manuel Paz y Luis Valle, quienes, desde que la tormenta tropical Eta dejó una estela de desastres en Centroamérica, incluyendo a Panamá, no han descansado con el fin de lograr restablecer la comunicación en las áreas afectadas, especialmente en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.

Valle está al frente de la dirección de Planta Externa de la empresa de telecomunicaciones Tigo Panamá, y afirma que han sido días fuertes de trabajo los que han pasado, al punto de requerir alrededor de 75 colaboradores en calle, cuadrillas con turnos rotativos; sin descuidar la seguridad y cuidado del personal.

Sin embargo, hay sitios a los que ni siquiera las autoridades han podido ingresar, y por ende, ellos tampoco, por lo que han tenido que esperar para concluir con la misión de volver a establecer las comunicaciones.

Lo anterior representa alrededor de 200 clientes a los cuales no se les ha podido levantar la red.

La red fija de la compañía (Cable Onda) se afectó en Veraguas, Boquete, Volcán, Bambito, Alanje, Gualaca, Paso Canoas y Bocas del Toro; de hecho, durante los días del desastre, se atendieron 42 eventos entre las tres provincias.

Mientras que, la red móvil, sufrió daños en Paso Canoas, Puerto Armuelles, Gualaca, Boquete, Bambito, Volcán y Cerro Punta; y ocho cuadrillas (15 personas) atendieron el problema.

Diariamente se moviliza personal hacia Cerro Punta para recargar de combustible a los generadores eléctricos instalados en estas zonas para garantizar la continuidad del servicio, ante la actual situación de emergencia.

Y es que, “lastimosamente, ante eventos naturales es necesaria la presencia del ser humano en la calle, porque el evento es: se cayó un poste, se vino abajo un árbol, hubo un derrumbe, una caída de tierra, y son cosas físicas que hay que ir a resolver, por lo menos, a nivel de la red fija. Entonces, los carritos se desplazan a los puntos de afectación y toman las acciones que sean necesarias para levantar o dar soluciones definitivas”, comenta Valle.

Cerro Punta, el sitio más afectado

Llegar a los puntos más afectados no sería posible sin el apoyo de las autoridades, recalca Paz, director de Operaciones de Red de la empresa Tigo, quien destaca que han coordinado con entidades como el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que ha sido de gran ayuda para los traslados.

Pone de ejemplo el caso de Cerro Punta, que es el área más afectada y donde cuentan con dos torres, de las cuales solamente se ha podido levantar una y con esa, ofrecer servicio al pueblo.

Paz explica que la comunicación en ese distrito chiricano se cayó, porque no había energía, y los sistemas de respaldo se agotaron y no tenían cómo llegar a la torre para poder abastecer de respaldo al sitio.

Esto no ha podido ocurrir con la segunda torre, porque, a pesar de que ya tiene energía y cuenta con la electrónica, no se ha podido llegar con el enlace de comunicación, porque dicha torre sí se conecta por fibra óptica, la cual viajaba por todo el camino que se desplomó en la carretera Bambito-Cerro Punta.

En Paso Canoas (provincia de Chiriquí, frontera con Costa Rica), restablecer el servicio demoró día y medio, y según Valle, fue porque los árboles se llevaron la red de fibra y tuvieron que encontrar una ruta segura para que los técnicos y el personal pudieran hacer el nuevo despliegue de la red y conectar David con Paso Canoas y levantar el servicio. Mientras, en Bocas del Toro, los daños fueron por temas eléctricos, que aunque afectan la red, se solucionan mucho más rápido.

Clímaco Paz destaca la labor incesante del Network Operation Center o centro de monitoreo de la red, que cuenta con personal las 24 horas del día, todo el año. Ellos son los encargados, a través de diferentes aplicaciones o sistemas, de monitorear la salud y la condición de la red de Tigo y ser los primeros en dar alertas. La información se complementa con reportes de los clientes y redes sociales.

No siempre tienen el control

A pesar del constante monitoreo, los daños no siempre se pueden prever, y cuando se dan situaciones como las ocurridas recientemente, el plan se puede salir de las manos del hombre, y en ese sentido, Clímaco Paz reflexiona y envía un mensaje a los clientes para que sepan y crean que cuando el servicio se afecta, a ellos, como proveedores de un servicio, les duele igual o más.

“Este eslogan de Contigo en Todo Momento, y que queremos ser la mejor empresa de telecomunicaciones en Panamá, y queremos ofrecer el mejor servicio, para nosotros no solamente es un eslogan publicitario; para nosotros, internamente, ese sentimiento lo vivimos en carne propia y no puedo describir cada vez que hay una situación de este tipo...las desveladas que nos pegamos, las videoconferencias interminables que armamos entre todos…Pensamos mucho en los clientes y hacemos que el servicio se restablezca siempre, lo más pronto posible, a pesar de que no siempre está dentro de nuestro control”, comparte Paz.

En esa misma línea, Luis Valle, recalca la labor del personal, recordando la importancia de los colaboradores, quienes en ocasiones se encuentran en la madrugada en un poste bajo la lluvia. “Son ciudadanos como nosotros, que tienen hijos que se conectan a la educación virtual, que entienden la importancia del servicio que está fuera en ese momento”.