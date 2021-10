Se escuchan tambores de guerra previo al paro del 27

Nuevamente las expectativas crecen con el llamado a paro el próximo 27 de octubre, por las fuerzas vivas de Colón, al considerar que la actual administración no ha dado respuesta a los problemas sociales de la provincia.

Edgardo Voitier, uno de los dirigentes de estos gremios sociales en la costa atlántica, manifestó que los transportistas de Colón, de las 13 rutas de transporte que operan en la región, 11 de ellas se unirán al paro general.

Indicó el dirigente popular, que ellos van a protestar por la falta de trabajo, carreteras adecuadas, un moderno hospital, un estadio deportivo.

Agregó que otra de la situación, es la construcción de una terminal de transporte de Colón, en la que tenga participación los transportistas, y no se solo a un particular de forma "mezquina".

Voitier invitó al pueblo colonense a unirse a esta jornada de protestas para lograr tener un hospital nuevo, con el actual que tiene muchos inconvenientes, agua potable para las comunidades, dijo.

La dirigencia no ha informado de que se trataria la jornada de protesta, a la que también se han unido los trabajadores del actual hospital Manuel Amador Guerrero, que fue aprobado en una asamblea general.

Antes de llegar a esta decisión se mantenía mesas temáticas entre el gobierno y las fuerzas vivas pero hace semanas atrás, los gremios colonenses, consideraron que los funcionarios encabezados por Rogelio Paredes, Ministro del Miviot, no daba respuesta a sus peticiones.

Meses atrás, las fuerzas vivas de Colón realizaron una caminata para exigir respuestas al gobierno, pero no de ha informado hasta el momento, que conllevará este paro.

Si se van a cerrar las vías públicas, caminatas, mítines, lo que no de ha dado a conocer.