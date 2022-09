Veragüenses anuncian cierres por mal estado de calles

La carretera nacional de Santiago, hacia los distritos de San Francisco de la Montaña, Santa Fe, Calobre en la provincia de Veraguas, será cerrada este lunes a partir de las 6:00 a.m. en adelante, debido al mal estado y lo intransitable de la vía, así lo dieron a conocer los miembros del comité organizador de varias comunidades que lucha por mejorar esta situación.

Dania Batista, educadora y miembro del comité por la rehabilitación total de la carretera que esta en pésimas condiciones, dijo a este medio que producto del abandono y poco importa de las autoridades en construir una carretera nueva, la propia población ha estimado realizar las acciones de protestas y otras decisiones para que el señor ministro Rafael Sabonge, vea la realidad de lo que se vive en este sector veragüense.

Batista, explicó a este medio que la lucha para que se construyera esta importante vía que ya es casi imposible transitar se ha hecho desde hace varias administraciones gubernamentales, pero se tiene conocimiento que hasta ahora no esta ni siquiera en el presupuesto de la nación para su construcción.

En la pasada administración del ex presidente Juan Carlos Varela y otros fue anunciada a tambor batiente su construcción, pero jamás se hizo realidad y ahora reparan los miles de huecos y los parches con tierra o afrecho trayendo como consecuencia que se haga lodo y peligrosa para los pocos vehículos que transitan por estas vías.

Dania Batista, comentó que los pobladores en San Francisco, San Fe, Calobre tienen más de 15 años, pidiendo la rehabilitación de esta importante carretera y no han sido escuchados.

También comentó que incluso el diputado Eugenio Bernal en el pleno de la Asamblea Nacionaly en la comisión de Presupuesto ha tenido fuertes discusiones en los intentos por lograr esa obra que no ha sido atendido por el Ministerio de Obras Públicas para resolver este problema que afecta a cuatro distritos de la provincia de Veraguas.

