Abogada de Depp le da duro a Amber; le dicen quemona y mentirosa

La abogada de Johnny Depp acusó a Amber Heard de retocar imágenes con Photoshop para que pareciera que había sufrido lesiones a manos de su exesposo.

El tribunal en Fairfax, Virginia, escuchó hoy por la mañana un intenso intercambio de opiniones entre la actriz de Aquaman y la abogada Camille Vasquez mientras el equipo de Depp buscaba desmantelar el testimonio de Heard durante el juicio por difamación multimillonario de la expareja.

Vasquez acusó a Heard de “editar fotografías”, afirmó que mejoró la saturación en algunas de las imágenes para que su rostro pareciera más rojo. Heard negó las acusaciones e insistió: “No, no la toqué”.

Al tribunal se le mostraron dos fotos diferentes del rostro de Heard tomadas en mayo de 2016, donde una imagen más clara que la otra.

Heard testificó que tomó las imágenes con “iluminación diferente”, y dijo que cree que una de las imágenes fue tomada durante el día y otra durante la noche. Añadió que cree que tenía una luz de espejo de tocador encendida en una de las imágenes.

Vasquez: Isn't it true you just edited these photographs?

Heard: No, I've never edited a photograph.

V: Didn't you just enhance the saturation from one of these photos to make your face look more red?

H: No, that's incorrect. I didn't touch it.