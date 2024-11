Abraham llama mentirosa a su expareja y asegura que revelará su verdad

El creador de contenido Abraham Pino reaccionó a las declaraciones de su expareja y madre de su hija Eliza Ibeth.

Como todos recordarán Eliza reveló que Abraham es un mal padre, la quemó con dos mujeres y no le paga la pensión a su hija, Lucía Victoria.

Por medio de una stories en Instagram, Pino comentó que está cansado de los intentos de su expareja de hacerle daño y generar, comportamiento que según él ocurre cuando tiene alguna diferencia.

El creador de contenido dijo que su expareja no tiene límites cuando se trata de hacerle daño e incluso es capaz de usar supuestamente a su hija para hacerse la víctima y de paso afectarlo a él.

“Ahora me quiere poner una orden de alejamiento para que no vea a mi hija”, escribió Pino, quien aseguró que tiene mucho que decir sobre su expareja.

Según Pino, por su propia cuenta puso el proceso para establecer la pensión y las visitas para poder estar con su hija, por lo tanto, no entiendo por qué su ex no le quiere permitir ver a la niña.

Esto se da poco después de que Eliza Ibeth subiera a Youtube un vido titulado “La verdad de todo”, en el que presenta las pruebas de infidelidad, el tema de la pensión y los abusos contra ella.

Anteriormente Eliza dijo que él intentó quedarse con la custodia de la niña, que solo la podría ver cada 15 días y tenía que pagar una pensión de $200, sin embargo, gracias una abogada en septiembre del año pasado, se llegó a un acuerdo.

Uno de los acuerdos que reveló era que la niña debía ir acompañada con una nana cuando tenía los días de visita y en marzo pasado, pero por petición de su hija se volvieron a unir, pero todo terminó mal.

Además de eso, también le envió un mensaje a otras mujeres para que eviten quedar en este tipo de relaciones y denuncien el problema a tiempo.