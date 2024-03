Abrirá su salón de belleza

La influencer y expresentadora, Jacky Guzmán, anunció que emprenderá en otro negocio, se trata de "The House by La Sucursal", que incluye además una sala de belleza.

“La Peque”, como también se le conoce a Jacky, es una mujer que ha demostrado que le gusta buscar su dinero; y es que luego de tener su tienda de ropa (La Sucursal) ahora viene junto a su socia a incursionar en otra área, ambos negocios estarán en Balboa Boutiques.

En tanto, Guzmán reveló que el negocio lo tenía pausado debido a la pandemia y hasta ahora lo pudo reactivar: “y hacerlo con Carolina, con la que me he hecho las pestañas siempre, ya tengo varios años trabajando con ella y que sea la socia de este proyecto, me tiene muy emocionada”.

Jacky se mostró muy emocionada por este gran paso: “Ese sentimiento de comprar muebles, a mí me hace tan feliz, pero tan feliz, esto se va a ver muy hermoso y estoy feliz de compartirlo con ustedes”.

