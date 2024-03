Celebra sus 10 años de carrera

La expresentadora Doralis Mela, conocida como “La Tepesita”, celebra 10 años de carrera artística.

La famosa reveló que al principio no tenía pensado entrar al mundo de la TV, quería seguir en la música, pero Dios le tenía otros planes.

“Recuerdo que era una jovencita, soñadora, no estaba en mis planes trabajar en televisión. Solamente quería ser una gran cantante y trabajar muchísimo, pero definitivamente Dios tenía otros planes para mí. Diosito me puso en el camino un trabajo maravilloso que disfruté por diez años. Como inexperta me dejé llevar y la verdad me encantaba lo que estaba haciendo”, sentenció.

Mela destacó que en el camino por la televisión conoció a gente muy buena por lo que agradeció el apoyo que le brindaron.

“Solo me queda agradecerle a Dios y a todos ustedes por aceptarme, por regañarme, por aconsejarme y por querer lo mejor para mí siempre. Gracias por su apoyo”, añadió.

Con un toque en Las Minas, Chepo, "La Tepesita" festejó su aniversario.

