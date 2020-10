Acosador de Piky Zubieta pagará 70 meses en prisión

Piky Zubieta finalmente puede decir que cierra un ciclo de su vida, esto luego que las autoridades judiciales condenaran a 70 meses de prisión al sujeto que la acoso por redes sociales y la amenazó de muerte.

Como todos sabrán, hace tres años un sujeto la acoso a ella y su hija, sin embargo, luego de ser capturado el caso había quedado en medidas cautelares, por lo que el implicado no había pagado por su delito.

"Hoy, 2 de octubre de 2020 después de casi tres años que puse la querella por el acoso cibernético que sufría de amenazas de violación sexual hacia mi hija y mi persona, amenazas de muerte dantesca hacia toda mi familia y múltiples mensajes desde cuentas improvisadas y perfiles falsos, se dio sentencia al creador de lo que él se refería como una simple broma estúpida", dijo Piky.

Según la empresaria, fueron meses de incertidumbre, desvelo y agotamiento físico con esta situación.

Ella relata que este problema en Panamá es bastante grave y al no existir leyes que castiguen de la manera correcta seguirá pasando, debido a esto, menciona que la sociedad, padres de familia en general y organizaciones deberían unirse para combatir este flagelo que afecta a muchas personas.

"El hecho de que no hay reglamentación contra el acoso sexual cibernético me obligó a recurrir a otros delitos, que aunque lo pudieron ligar a lo que estaba sucediendo, no era la única ofensa que se había cometido. Necesitamos una legislación que enmarque los derechos y deberes de los que utilicen las redes sociales y penalice de manera ejemplar a los que hagan mal uso de ellas denigrando, intimidando o amenazando y escudándose detrás de cuentas falsas", recalcó.

Piky agradeció a las autoridades por darle un final a este tema y a todos sus seguidores que ayudaron para que el tema no muriera en las redes sociales.