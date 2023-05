Actriz Meg Ryan reaparece y luce irreconocible

La recordada actriz Meg Ryan no ha hecho muchas apariciones públicas, ni en redes sociales o medios de comunicación. La última vez que se le vio en un evento fue en noviembre de 2021, cuando acudió al evento amfAR, organizado por la Fundación Americana para la Investigación del Sida, una organización benéfica que está favor de combatir esta enfermedad.

Ella protagonizó películas cómo ‘Cuando Harry encontró a Sally’, ‘Tienes un email’ y ‘Cuando un hombre ama a una mujer’, volvió a ponerse frente a las cámaras para apoyar a su amigo Michael J. Fox.

Meg, de 61 años, apareció para acompañar a Fox en la proyección del documental ‘Still: A Michael J. Movie’ que será estrenado por la plataforma Apple TV y que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. Sin embargo la que terminó de ser la protagonista de la noche fue la actriz, en especial por sus drásticos cambios físicos.

Lució una blusa roja y un pantalón gris y un saco negro, además de su característico cabello rubio y suelto, lo que ha hecho que las comparaciones sean aún mayores, debido al evidente envejecimiento de su rostro, pero lo que ha llamado la atención son los aparentes retoques que se ha hecho en el rostro.

No es la primera vez que Meg Ryan acapara titulares por su imagen. En 2015, la protagonista se refirió como se sentía respecto a su edad a la revista Porter, “amo mi vida en este momento. Amo a la persona en la que me he convertido. Siento que ahora todo es fácil. Creo que eso viene con la edad”.

La famosa nunca ha confirmado o desmentido si se ha realizado algún procedimiento estético, a pesar de haber sido atacada constantemente en redes sociales, sobre las que asegura que las ignora pues enfoca toda su energía y tiempo en proteger, ayudar y guiar a sus hijos Jack de 30 años, y Daisy, de 19.

