Acusan a Bad Bunny de inspirarse en un femicidio para soltar plena

Un gran controversia a generado el rapero puertorriqueño Bad Bunny tras el lanzamiento lanzó su nuevo albúm “Un verano sin ti”, en el que incluye el polémico tema “Andrea”.

El problema se ha creado porque muchos lo están relacionando con un femicidio suscitado en Puerto Rico, por lo que ya la señalan como intentar evocar la violencia contra las mujeres, reseñó el diario mexicano Milenio.

A pesar que tiene un ritmo pegajoso y manda un mensaje en contra del machismo, muchos aseguran que en este caso específico toca el caso de feminicidio de Andrea Ruiz, ocurrido en ese país.

Para ponerlos en contexto, se trata de un hecho que causó gran indignación contra las autoridades en 2021, ya que la mujer puertorriqueña fue encontrada calcinada en un paraje de la carretera. Por el caso, días después detuvieron a su ex pareja a quién previamente Andrea había denunciado por violencia. A pesar de ello, las autoridades no atendieron el llamado.

"Cuatro de la mañana y Andrea saliendo de La Perla. Mucho’ la critican sin conocerla. Calle como un Civic, inteligente como un Tesla. Soñando con alguien que pueda comprenderla . Y no quiera cambiarla, solo quererla, ey, solo quererla", dice uno de los versos de la canción.

"Quiere quedarse en PR, no irse pa’ ningún estado, pero todo se ha complicado. Como si ser mujer fuera un pecado. Que cuando compre pan, no le piten. Que no le pregunten qué hizo ayer. Y un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten", dice con respecto al acoso femenino.

Medios aclaran que el tema "Andrea" hace referencia a un personaje ficticio no relacionado con la vida de Andrea Ruiz, pero el uso del primer nombre en la composición es lo que ha llevado a relacionar la canción con el trágico crimen.

