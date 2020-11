Acusan de ser taquillera a Anyuri por empollerarse y subir fotos sensuales

La cantante Anyuri es víctima de las críticas y muchos la acusan de ser una taquillera porque no está pegada, esto luego que recibiera muchos elogios por empollerarse hace unos días.

La molestia surge por parte de ese grupo de seguidores que la felicitó por vestirse más bonita por estas fiestas patrias, sin embargo, dañarla días después subiendo fotos mostran su trasero en una piscina.

"Otra vez con la encueradera", "Será que ella no puede ser como Karol G o Natti Natasha", "Empollerada estuvo genial, incluso con esa blusa roja, pero ya la daño otra vez", "No pega ni una canción y le toca empelotarse", "Quisiera verla pegada como Sech, pero si sigue así no lo logrará", "Es una buena artista, pero la daña con esa actitud", eran parte de los comentarios.

Aunque no es la primera vez que la critican por este tema, en esta ocasión han sido más los mensajes de disgusto por parte de algunos panameños que no les gusta este tipo de publicaciones en redes sociales.

A pesar de eso, hay cientos de seguidores que le muestran su apoyo y no les importa este tipo de comentarios.