Agradece a Dios y al universo por un año más de vida

“Hoy (ayer) me celebro y le doy gracias al universo por un año más de vida lleno de salud, amor y rodeada de personas maravillosas. Gracias por las enseñanzas y el camino recorrido. Gracias por las batallas que me hacen aprender y crecer y gracias a mi ángel que me cuida siempre".

Con este mensaje que dejó en su cuenta de Instagram, Jacky Guzmán agradeció a Dios y al universo por un año más de vida.

Como era de esperarse, no podía faltar la sesión de fotos, la cual compartió en dicha red social, en la que se le ve con una corona en la cabeza y su larga cabellera tapando sus senos, delante de ella varios cupcake y su edad, 33 años.

Jacky recibió su cumpleaños en el concierto de Rauw Alejandro, evento al que fue acompañada por su hija, quien fue la primera en felicitarla, además de amistades, entre ellas Liza Hernández.

El concierto fue un preámbulo de sus patronales, porque la expresentadora tiene armada tremenda rumba este fin de semana.

