Agradecen el apoyo a Carmen Jaramillo

Una presentación que dejó huellas y un mensaje de lucha, que caracteriza a las mujeres panameñas, así calificó la Organización de Señorita Panamá, la participación de Carmen Jaramillo en el Miss Universo.

Aunque la panameña fue puesta por muchos expertos de la belleza como una de las favoritas del certamen, Jaramillo se quedó fuera del top 21 del concurso, que fue ganado por la mexicana Andrea Meza.

Publicidad

"Su excelente participación dejó huellas importantes y llevó al mundo el mensaje de lucha y esfuerzo que distingue a las mujeres panameñas”, señaló la organización con un video de la participación de Carmen.

Agradecieron al pueblo panameño por el apoyo, y cariño hacia Carmen, quien cumplió su sueño de representar a su patria en el Miss Universo.

NO DEJES DE LEER: Soltera y enamorada de su hija y de la vida

“Gracias Carmen Isabel. Desde la Organización Señorita Panamá, con el más sentido orgullo, extendemos nuestra felicitación a Carmen Isabel Jaramillo”, señaló la institución.

Luego de que la istmeña no figuró en el top 21, muchos panameño se molestaron “Yo no sé ustedes, pero yo me siento como si Carmen hubiese ganado”, “CONCURSO COMPRADO, APARTE YA ESO ES MISS MUNDO NO MISS UNIVERSO. Aburrido y que vuelta la era del Donal Trump se pasaron con Panamá, que burla para las organizaciones que se esmeran tanto al final metieron a USA y fue en chancletas”, fueron algunos de los comentarios.

Y otros señalaron que Jaramillo ha sido la mejor representante que ha tenido el país en el certamen “Una de las mejores representaciones que hemos tenido”, “Felicidades Carmen tu eres nuestra reina. Que tus sueños se sigan cumpliendo”.