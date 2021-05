Soltera y enamorada de su hija y de la vida

La expresentadora Jacky Guzmán abrió su corazón y contó algunos episodios de su vida; dijo que está soltera, que desea que su corazón vuelva a latir por alguien y que su hija es su motor, tras la muerte de su madre.

Durante una entrevista, muy emotiva, para el programa “Dime quién eres”, de Susan Elizabeth Castillo, la empresaria recalcó que su madre murió de COVID-19, el cual adquirió en el exterior, y señaló que aunque pase mucho tiempo siempre dolerá.

Publicidad

“Es la primera vez que habló del tema, es algo que no se supera nunca. Mi mamá perdió a su mamá, y yo le decía: ‘mamá, pero no puedes estar llorando todo el tiempo’, y ella decía: ‘Jacky, es algo que nunca se supera’, ahora la entiendo. Mamá falleció de COVID, nos infectamos en el extranjero. Esta enfermedad se la lleva en tres días, por más que hice todo lo posible para que estuviera en las mejores condiciones, y más para ella que no tenía seguro médico”, recordó Guzmán.

Rememoró todos aquellos lindos recuerdos vividos con su madre. “Mi mamá siempre tuvo relación conmigo, que decía que la vida es una... el que me conoce sabe que para donde iba, iba conmigo. Viajé lo más que pude, vivimos y tenemos recuerdos muy bonitos y ella no me hubiera querido ver triste”, expresó la famosa.

NO DEJES DE LEER: Agradecen el apoyo a Carmen Jaramillo

Por otro lado, mencionó que está soltera y que ha aprendido de sus errores.

“Jacky está 100 % soltera, aprendiendo de mis relaciones, de lo quiero, de lo que no, de lo que estoy dispuesta a soportar, de lo que merezco y evaluando muchas cosas. Con el tiempo uno aprende a ser más exquisito, selectivo y a decir no me voy a conformar, y más si somos mujeres independientes... estoy enamorada de mi hija, de la vida y abierta a que este corazoncito vuelva a latir por alguien”, añadió.

Reconoció que ha cometido errores, y que “lo importante es reivindicar y hacer las cosas de corazón. Me tuvieron que recoger en pala (malos momentos amorosos)”.

Por último, dijo que su hija es su mundo y motor “Luccia es todo y después de mamá es todo. Si no fuera por ella, no estaría aquí”.