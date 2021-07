Ahora sí, se casó Alexis Sitton

En el 2020, producto de la pandemia, el chef Alexis Sitton y su novia Verónica Rivera pospusieron su boda, este año la aplazaron dos veces, pero el tiempo de Dios es perfecto, y por fin se dio la unión civil.

En su cuenta de Instagram Sitton compartió algunos detalles de lo que fue su día maravilloso, expresando que el camino es largo, pero de seguro se disfruta.

Como muchos saben, el chef de Jelou! no es buen bailarín, pero le metió todo el empeño y como regalo de boda para su esposa, aprendió a bailar con la ayuda de Joy Fong. Reveló que fue “misión cumplida”, aunque tuvo que decirle a su esposa por qué llegaba tarde a casa todo. “@joyfong15 gracias por enseñarme a bailar misión cumplida. (Este era el regalo de bodas para Vero, pero obviamente después de varias noches llegando tarde a la casa se cabreó, me chacharreó que en donde andaba, y le tuve que decir, ya no tenía más excusas para escaparme en las noches)”, reveló Alexis en un post que hizo junto a un video del gran momento, en el que además prometió amar toda la vida a su ahora esposa.