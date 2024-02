Akim asegura que Yemil tiene su respeto por su gran talento

Durante su presentación el martes de Carnaval, Akim hizo un alto en su presentación para hacer una llamada, y el público lo ovacionó cuando al otro lado del teléfono contestó Yemil.

Según Akim, Yemil tiene un talento potencial, independientemente de sus actos personales, que espera que le sirvan para reflexionar cuando salga de la cárcel, pero es uno de los artistas que tiene su respeto musicalmente, y cuando a alguien le va bien en la vida, él sabe reconocerlo publicamente, en sus 15 años de carrera musical, ha visto artistas llegar e irse.

"Yo soy de los humanos que cuando a alguien le va bien en la vida o en su arte o deporte (sea artista, deportista etc) lo reconozco abierta y públicamente… ALGUNAS personas con carencia de HUMILDAD y empatía se apegan al EGO y llaman a la persona que hace lo HUMANAMENTE CORRECTO 'MAMON', yo tengo casi 15 años en este negocio…He visto artistas llegar y he visto artistas irse… cuento con un amplio REPERTORIO MUSICAL que me mantiene vigente gracias a ustedes…Panamá tiene un POTENCIAL HP EN TALENTO…y @yemilofficial es uno de ellos…tienes mis respetos YEYO, tu acción personal por la cual estás detenido que sea un punto de reflexion para cuando salgas hagas todo mejor que antes. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. hebreos 13:3", destacó el artista colonense al compartir lo que fue su "show" en Carnaval.

