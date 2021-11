Akim no se cree la ‘película’ que vive en el ‘LA 167 tour’

Uno de los artistas del patio que está viviendo su película de éxito y fama en 4D es Akim, quien por formar parte del sello discográfico de Farruko, Carbon Fiber Music, se unió al tour del puertorriqueño “LA 167”.

La primera parada fue San Diego, California, y el panameño subió a la tarima a interpretar algunos de sus éxitos. “Señor pongo en tus manos todos mis proyectos y que se haga tu voluntad, gracias por darme vida y salud!!! Del resto nos encargamos nosotros ‘tamo activo pa’l tour del bro @farruko #la167tour nos vemos en SAN DIEGO!!! Dime @frankmiamiofficial esto es @carbonfibermusicinc”, expresaba el colonense en las instantáneas que dejó en su cuenta de Instagram, en las que se le ve sentado en las escalera del avión que los lleva en el tour.

Cada una de las publicaciones que ha compartido Akim, reflejan la alegría y emoción que siente al ver el apoyo que le brinda el público internacionalmente. “Gracias San José por el cariño que le dieron anoche a #TUSI de verdad superagradecido #TEGUSTAHACERLA es un clásico donde vaya!!!”, manifestó el artista, afirmando además que todavía no cree lo que está viviendo. “Despiértenme que aún no me la creo Jhassana, mira a tu hijo ve!!! no PTY, no party, gracias Dios mío!!!”.

El “LA 167 tour” de Farruko tiene previsto extenderse hasta el próximo año y culminar en Puerto Rico.