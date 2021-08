Akim tira plena por la quemadera y le pide ayuda a Chamaco; su esposa lo goza

El cantante Akim ha decidido lucrar con el tema de la infidelidadd y hace unas horas soltó un adelanto de una plena en la que toca este hecho, algo que su esposa está gozando y ha decidido poner en sus stories de Instagram, mientras parquea con uno de sus amigos..

"Akim déjala que fluya no te me atormentes, sabes que ella anda suelta, he visto perros ladrando por huesos ajenos y acá no andamos en esa vuelta . Mujeres van y vienen, todas mientas. El hombre cae parado, eso mentira", dice Chamaco.

A lo que Akim recalca: "Ahora que me tocó, dime que hago Chamaco marca. Coge la tuya lobito aguanta, Akim sabemos que igual es trampa. Dios mío no lo entiendo, esto es como Golden State en el baloncesto, cuando iba arriba estaba contento".