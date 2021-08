Aunque traía su prueba de antígeno, tuvo que realizarse la de PCR en Panamá

La felicidad de la que se contagió Delyanne Arjona en Cartagena se le acabó al llegar al Aeropuerto de Panamá, la causa: la prueba de PCR.

Según detalló la chef, llegó de Cartagena con su prueba de antígeno, pero al llegar a Panamá le informaron que tenía que realizarse una prueba de PCR, la cual, como es de conocimiento, debe costear cada viajero. “Vengo con mi prueba de antígeno negativa, vengo con mi vacuna, y me acaban de decir que me tengo que hacer un PCR, qué tal, viva Panamá, eso es lo que me encanta, sacarle más plata a la gente, de verdad que es increíble este país”, detalló Delyanne.

Después de pasar la amargura, Arjona se realizó la prueba tomándolo por el lado de que todo es para proteger a su familia e hija y, aunque le enoje, debe seguir las reglas impuestas en el aeropuerto.

Reveló que su molestia se debe a que se informa que al entrar al país se debe traer una prueba realizada en el país que visitó, pero al llegar a Panamá entonces exigen una hecha allí en el aeropuerto. “Lo que yo quiero que entiendan cuál es mi molestia, es básicamente que para que te dicen que traigas unas prueba negativa de otro país, si cuando llegas a este país te van a pedir una prueba hecha aquí, así no gastas dos veces, esa es mi molestia, ya yo pagué allá”, expresó Delyanne, asegurando que con tres pruebas de COVID en Panamá gastó $85 dólares, más los $35 dólares que pagó en Colombia.

A pesar del trago amargo al llegar, la chef, junto a su esposo Fulvio, está feliz de regresar a su hogar y de lo bien que la pasó en Cartagena.