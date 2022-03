Akim y El Charri se tiran duro; hay insultos y comentarios fuertes

Una publicación compartida de (@akimcfm)

Acto seguido, Akim soltó su plena dijo lo siguiente: "¿Cuántas veces no han maquineado? ¿Cuántos temas me han tirado? Pero cool son los bro, le picaba una tómbola de hipocresía, su nombre ya jugó. Nunca he sido un Follower". Esto forma parte de la letra de su tema "Follower".

Hasta este punto muchos pensaban que la situación todo iba normal, pero El Charri de una soltó para atrás diciendo que Akim perdió la humildad y ahora se cree la gran vaina.

"En esto yo me destacó, soy un fock...ing bellaco, eres puer...a. Yo no ruedo con gente que no apoya su gente, apenas se pegó el cab...ón perdió la humildad. La casa de las lazy se llama DPMG. Si no fuera por el Boza, Chamaco o Sech no estarías en el mapa", dice parte de la letra.

Seguidores de ambos les han dicho que deben tirar por su lado y no hacerle más daño al género del regggae en Panamá. Desde hace un tiempo muchos piden unión y que dejen de pelear entre artistas, pues los de afuera se apoyan entre ellos mismos.