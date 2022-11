Alan, exCalle 7, aclara que no tiene que ver con un supuesto tumbe

El exCalle 7 Alan Hernández tuvo que salir a aclarar los rumores que han surgido en los últimos días, esto respecto a señalamientos que lo vinculaban como el propietario de un auto, marca Lexus, que fue utilizado el 5 de octubre, en un supuesto tumbe donde descubrieron tres maletas con 123 paquetes de droga.

Alan Hernández Rodríguez salió al paso de lo que se decía. Este chico, quien reside en los Estados Unidos desde mayo de este año, explicó que " no los conozco y pude probar que ni siquiera estoy en el país ni para la compra del auto y en la fecha que cometieron un ilícito".

Para los que saben de él, Alan decidió se fue para norteamérica y al mismo tiempo conoció el amor.

"Quiero expresarlo y deseo dar mis explicaciones. La Físcalía de Colón se comunica conmigo y me dice que un auto blanco fue usado para transportar droga, armas y actos delictivos. Esa señora dice que le compre ese carro en el mes de julio. Públicamente se lo digo, cómo una persona puede estar en otro país y le puede comprar un auto", dijo.

Recalca: "Estoy desde el 30 de mayo en Estados Unidos. Me casé en septiembre, es imposible que viajara para hacer eso, porque estuviera en el pasaporte. Creo que son personas malas que desean golpearte".

"Yo sé que antes de la pandemia perdí mis documentos, me parece extraño que haya sido hasta ahora esto. Tras es,o saqué mis documentos otras vez, cédula y licencia. Nunca he vivido en Colón, no la conozco, no he estado involucrado en delitos, señora, póngase la mano en el corazón. Imposible que usted diga que le compré un carro. Ya esto se lo dije a la Fiscalía y se aclaró todo con mi abogado. Es un momento incómodo y que tengan buenas noches."

El famoso espera que no se le vuelva a involucrar en temas de este tipo.