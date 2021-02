¿Alex le puso los cuernos a JLo? La chica involucrada aclaró el revulú

La conocida modelo y estrella de reality Madison LeCroy, rompió el silencio tras rumores de un supuesto romance con Alex Rodríguez, esto mientras él sale con la cantante Jennifer López.

La despampanante rubia, estrella del reality show Southern Charm, dijo a Page Six: "Yo he tratado de mantenerme lo más callada posible. No deseo nada malo para su familia ni para la mía".

LeCroy niega categóricamente los rumores de romance con el prometido de Jennifer López: "Definitivamente somos inocentes en esto".

El escándalo se desató cuando en el último episodio de la serie de Bravo, un participante llamado Craig Conover acusara a LeCroy de haberle sido infiel a su entonces novio Austen Kroll, teniendo relaciones románticas con otros hombres, incluyendo Rodríguez.

"Estabas viajando por todo el país acostándote con hombres, con hombres casados", dijo Conover en el reality show. "Antiguos jugadores de la MLB, eso es lo que estabas haciendo durante la cuarentena...Tú viajaste a Miami a acostarte con un antiguo jugador de la MLB", recalcó.

LeCroy negó el supuesto affair con el exjugador de beisbol de las grandes ligas. "Sométanme a un detector de mentiras. Yo nunca viajé a Miami. Eso es falso", dijo.

Si bien no sacaron el nombre de este misterioso caballero al aire, LeCroy alegó a Page Six que sí se estaban refiriendo a Alex Rodríguez, pero que ella nunca había conocido a A-Rod en persona.

Además añadió que Rodríguez "nunca le ha sido infiel a su prometida conmigo", aunque dijo que supuestamente hablaba con él de vez en cuando, "nada consistente", enfatizando que nunca ocurrió "nada físico" entre ellos y que él solo era "un conocido".

"Todo esto pasó hace un año, pero ahora fue que salió al aire", dijo LeCroy sobre la etapa en que supuestamente "hablaron por teléfono". Una fuente cercana a Rodríguez, de 45 años, aseguró a PEOPLE que los rumores son falsos y "Alex nunca la conoció".