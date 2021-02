Panameños apoyan a Liza y afirman que Floyd fue muy grosero con ella

El deportista Floyd Mayweather activó las redes sociales anoche, al suponer que puede tener entre sus brazos a Liza Hernández en cualquier momento sin importar lo que pase.

Al parecer todo se generó por una foto que subió Liza Hernández en ropa interior y a la que adjuntó una llamativa reseña.

"Tal vez soy reemplazable, pero jamás repetible y allí está la diferencia", era la descripción.

Todo iba bien hasta el momento, sin embargo, un comentario de Floyd Mayweather generó controversia, al punto que debió disculparse por lo que dijo posteriormente.

"Todo lo que suena bien reemplazable y repetible, pero puedo f..ar..te cuando quiera. @lizahernandez23 dime que estoy mintiendo”, fue lo que escribió.

Como era de esperar, esto generó todo tipo de comentarios de repudio y enojo por parte de seguidores que no aceptaban este lenguaje contra ella.

Ante esto Liza Hernández dijo lo siguiente: “No bebé, para ti no soy reemplazable, por eso no puedes olvidarme, sigue intentándolo”.

Al ver la lluvia de críticas, Mayweather pidió disculpas con este mensaje: “Sólo bromeaba. No quise hacer daño ni faltarle el respeto”.

Aunque la disculpa llegó, muchos se fueron al perfil del millonario y le dejaron mensajes no tan agradables por lo que dijo.