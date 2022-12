Alex Medela, en el multitudinario recibimiento de Argentina

El presentador Alex Medela vivió al máximo la celebración de la Selección de Fútbol de Argentina, que se coronó campeona del Mundial de Qatar 2022.

Y es que Medela, aunque se encuentra de vacaciones, se fue a suelo argentino a disfrutar del recibimiento de los campeones, el pasado martes.

Publicidad

PUEDES VER: ‘Ñero’ Berastegui, orgulloso de su hijo

“Hoy viví una experiencia de vida que me faltaba, vi las calles llenarse de pasión y fervor por el fútbol, por una selección que no solo hizo su trabajo ofreciendo un partido cardíaco, pensé que me iba a infartar, pero ofrecieron alegría a su país, fanáticos alrededor del mundo y uniendo a través de una pelota, de emociones y esa pertenencia que te dan los deportes, donde al final, todos ganamos”, comentó.

Alex compartió algunas imágenes y video de todo lo sucedido en este festejo que se tomó las calles del país. Estuvo en el Obelisco.

Contenido Premium: 0