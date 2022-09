Alex termina con su novia tras la boda de JLo con Batman

El exbeisbolista Alex Rodríguez terminó con su novia Kathryne Padget, esto apenas un mes después de que Jennifer Lopez haya celebrado su boda con Ben Affleck.

Mietras la Diva del Bronx se sube al batimóvil de Batman, su ex Alex Rodríguez está viviendo sus horas más bajas. El deportista ha roto con su novia Kathryne Padget, una joven entrenadora personal con la que empezó una relación hace apenas tres meses.

A-Rod volvió a estar soltero, además, desde que rompiera su relación con JLo, no ha conseguido rehacer su vida, aunque ya ha conocido a varias mujeres y tiene mucho dinero.

Según Page Six, Alex Rodríguez y Kathryne Padget ya no están juntos, por lo que habría terminado su relación hace apenas unas semanas, aunque seguirían manteniendo el contacto y una estrecha relación de amistad. “Son buenos amigos, son solo cada uno. Se separaron, pero están muy unidos. Está todo bien. Alex se está divirtiendo y saliendo con su familia”, cuenta una fuente cercana al deportista.

Ambos se dejaron ver juntos en público por primera vez el pasado mes de enero, sin embargo, no fue hasta poco antes del verano cuando dieron un paso más en su relación, aunque ninguno confirmó nunca que fueran pareja, Kathryne fue la primera mujer con la que A-Rod se dejó ver en público tras su ruptura con Jennifer Lopez.

La pareja tuvo varias salidas románticas que hicieron presagiar que su relación iba en serio, incluso, en el mes de junio pasaron unos días juntos en un yate en Italia, después viajaron a Saint Tropez, donde fueron pillados por los fotógrafos, para terminar en Ibiza. Además, hace apenas dos semanas les podíamos ver juntos por las calles de Nueva York.

Se ha especulado que el famoso no ha superado a Jennifer, lo que podría ser una de las razones por las que no ha conseguido rehacer su vida. A pesar de eso amistades cercanas dicen que eso no es así.

"Se separaron, pero siguen siendo grandes amigos. Se está concentrando en su familia y sus negocios", sentenció la fuente.

