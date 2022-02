Alex Ubago cancela presentación en Cuba y afirma que no apoya dictaduras

El cantante español Álex Ubago comunicó este miércoles su decisión de no asistir al Festival San Remo Music Awards, organizado por Lis Cuesta Peraza en Cuba.

Se trataría de la segunda cancelación de artistas de renombre en el mismo día, luego de que los músicos españoles Andy Morales y Lucas González, conocidos como Andy y Lucas, anunciaran su decisión de no participar en el evento que la esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, actual coordinadora del Comité de Eventos del Ministerio de Cultura (MINCULT).

El pasado 27 de enero, los organizadores del festival italiano informaron de la asistencia de los cantantes españoles Alex Ubago, Carlos Torres y Andy y Lucas, así como del mexicano Kalimba.

pic.twitter.com/HQ9FYHjq4v — Alex Ubago Oficial (@AlexUbagoficial) February 2, 2022

La decisión de celebrar por primera vez en Cuba el Festival San Remo provocó la reacción de activistas y disidentes cubanos que comenzaron a exigir a los artistas que no viajaran a la isla, bajo el argumento de que este evento pretendía ser "un lavado de cara al régimen", sobre todo tras la represión que se ha generado luego del histórico estallido social del 11J en Cuba. Afirman que viola los derechos humanos y tiene más de 600 presos políticos.

“Quiero comunicar mi decisión de no viajar a Cuba para mi actuación en abril de este año. A pesar de mis fans en la isla y de la ilusión que me hacía estar allí por primera vez, tras tener toda la información sobre la organización del evento y dada la situación que está viviendo el país, creo que no debo ir. Gracias por la comprensión”, expresó el artista en un breve comunicado a través de sus redes sociales.

En un video compartido a través de sus redes sociales, el artista comunicó también su decisión de “no viajar a Cuba en el mes de abril, para una actuación para la cual había sido contratado”.

“Quiero dejar muy claro -aunque las personas que mínimamente me conocen lo saben- que yo jamás, jamás apoyaré ninguna dictadura y siempre estaré a favor de la libertad”, aseguró el cantante, aprovechando para mandar todo su cariño a sus fans cubanos.

“¡Qué viva la Música y qué viva la Libertad!”, dijo el cantante antes de despedirse con un beso para sus seguidores.