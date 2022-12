Alexa Chacón tuvo el ‘año más difícil de su vida’

La expresentadora Alexa Chacón confesó que este 2022 fue el año más difícil de su vida, aunque logró terminar una de sus metas; su Maestría en Artes en Estrategia de Medios de Moda en Londres.

“Hoy hace dos meses. Fue un honor recibir mi diploma de Maestría en Artes en Estrategia de Medios de Moda por @condenastcollegelondon gracias a mi premio @TAG. Gracias a Chevening por creer en mi visión de cómo la moda y la cultura a través de la editorial pueden ayudar a elevar la sociedad”, comentó la creadora de contenido.

Chacón acompañó las palabras con algunas fotografías de su graduación, que fue hace dos meses.

Por otro parte, reiteró que vienen cosas muy buenas en el futuro, pero que pronto saldrán a la luz.

“Con orgullo puedo decir que al volver a Panamá he redescubierto el camino profesional que más me emociona, que hace saltar mi corazón. Pronto sabrás de eso. Este ha sido el año más difícil de mi vida, sin duda. Sin embargo, también ha sido el más gratificante y lleno de crecimiento. No cambiaría nada. Para todos los que formaron parte de ello... gracias”, añadió.

