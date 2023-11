Alexis Ríos: 'Boza no es imputado en el expediente'

Luego de que en las redes sociales empezará a circular información de la supuesta imputación de cargos al cantante Humberto Ceballos, conocido como Boza, su abogado Alexis Ríos salió a desmentirla.

El letrado comentó que el artista no tiene nada que ver en el caso (joven herida en una fiesta en su casa) y que hoy sí fue la audiencia de imputación de cargos de su otro cliente, Ernesto Miller (recibió una medida cautelar).

Publicidad

"En el día de hoy hubo una audiencia para imputación de cargos para Ernesto Miller. La fiscalía dijo que ellos no tenían elementos para imputar a Boza... Igualmente le objeté diciendo que eso no era objetivo de discusión y que estábamos en una audiencia de imputación de otro representado; y que los elementos de convicción que estaban en la carpeta, no eran suficientes para indicar que había tenido participación (Boza) y que el mismo se encontraba durmiendo cuando le tomó el arma sin su consentimiento, hecho que es aceptado por Miller", manifesó Ríos a este medio.

LEE TAMBIÉN: Amigo del Boza es imputado por chica baleada. Deberá firmar



Por otro lado, reiteró que el intérprete de "Hecha pa' mí" no es parte del expediente. El caso guarda relación con un hecho ocurrido en una fiesta en la casa del cantante el 2 de abril de 2023, en la barriada Costa Esmeralda, donde una ciudadana resultó herida de bala en el glúteo.

"Boza no es imputado en el expediente por directrices de la propia fiscalía y el juez ha hecho caso en lo que el Ministerio Público le dictó, salvó con la medida cautelar que yo pedí", añadió Ríos.

Por último, señaló que sus representados no van a detención provisional, aunque la contrapare apeló la medida (la auciencia será en diciembre).

Contenido Premium: 0