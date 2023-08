¡Alfin habló! Luis Fonsi frentea polémica y por qué dijo Panamá

El cantante Luis Fonsi tuvo que aclarar la situación respecto a la canción "Pasa la página (Panamá)", sencillo que muchos especularon tenían que ver con su ex Adamari López.

“Es un desahogo. Es una frase que decimos mucho, que jugamos mucho con ella. Es una canción alegre”, resaltó Luis Fonsi a través de videollamada desde Miami, Florida, donde reside. “No es una canción seria. Es una fiesta. Es un ritmo pegajoso”, celebró con entusiasmo sobre el sencillo con el que explora ritmos del funk, y que formará parte de su próximo álbum, El viaje.

“Es un desahogo para muchas personas, decirle ‘oigan, la vida es demasiado corta para estar estancado en una sola cosa, o en un solo momento, a tener que siempre seguir hablando de lo mismo. Sigamos adelante y seamos felices porque es bien bonito cuando uno encuentra esa felicidad, esa paz”.

Previo al estreno, el artista compartió en sus redes sociales un adelanto de la canción, lo que desató rumores entre algunos usuarios de que podría tratarse de un tema dirigido a la presentadora y actriz Adamari López, con quien se casó en 2006 y cuyo divorcio se dio en 2010.

“Quiero comentar que esta canción es mucho más grande que una sola persona. Esto es un mensaje global hacia muchas personas. ¿En quién yo pienso cuando la canto? En muchas personas. Créanme que esto no se trata de una sola persona. Es mucho más grande que eso”, reiteró con el tono afable que lo caracteriza, y expresó enfático que sobre la artista pasó la página “hace mucho rato, gracias a Dios”.

La nueva canción, que sigue luego del sencillo Buenos Aires, hace referencia en su título a Panamá. “El nuevo disco que saldrá el año que viene se llama El viaje. Es la primera vez en mis 25 años de carrera que hago un disco con un plan, con una temática detrás del disco”, explicó con ilusión. “Para mí representa este viaje de estos 25 años, todo lo que he aprendido, todo lo que he celebrado, todo lo que he sufrido, todo lo bonito que ha sido porque la verdad que ha sido súperbonito. Lo quise hacer que cada canción del disco sea un nombre de una ciudad”, dijo, y especificó que “la canción y la temática de la canción pasa por esa ciudad (que corresponda), no es que sea un homenaje a esa ciudad. Por supuesto que Puerto Rico está ahí”.

Destaca que el lanzamiento del álbum llegará con los planes de festejar sus 25 aniversario en la música a nivel profesional. ‘El mes que viene, septiembre 15, cumplo oficialmente 25 años. Entonces se va a celebrar como la gira más importante de mi carrera. Por supuesto voy a regresar a Puerto Rico el año que viene para celebrarlo”, manifestó agradecido.