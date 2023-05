Alfredo Escudero recibió placa de YouTube

¡Enhorabuena! Alfredo Escudero recibió su placa de YouTube por sobrepasar los 100 mil seguidores en su canal.

A “El Montañero Mayor” se le fue entregado el reconocimiento en medio de una presentación en el Jardín Librada en La Mitra de La Chorrera, donde dio unas palabras de agradecimiento.

Publicidad

“Nunca imaginé las cosas que están pasando, las nuevas modalidades y tecnologías y en esta ocasión me siento sorprendido, pues soy de muy poco seguir redes sociales. Me siento sorprendido por esta noticia que sobrepasamos los 100 mil, me llena de satisfacción”, manifestó el artista, quien señaló que cuando va a sus presentaciones no usa celular.

Añadió: “Le doy gracias a los seguidores que forman parte de este logro”.

LEE TAMBIÉN: Se estrenó como cantante

Por otro lado, destacó mucho el apoyo de su compañera de vida y equipo de trabajo.

“Las cosas que logramos hacer va a la par de un grupo que me acompaña y de una Leonidas Morena, que ha sido mi compañera toda la vida y tanta generación de seguidores”, comentó.

Por último, valoró como la juventud se les está sumando y “siguiendo nuestros pasos”.

Contenido Premium: 0