Alicia prefiere que digan que tiene buenas nalgas a ser inteligente

La exMiss Universo Alicia Machado criticó las exigencias en torno a la preparación académica de las participantes y el triunfo de R’Bonney Gabriel de Estados Unidos.

En una llamativa transmisión en vivo en sus redes sociales, se mostró inconforme por la presión a la que se someten a las representantes de cada país para ser “eruditas” y aseguró que prefiere que le digan que está bien buena a ser inteligente.

Machado reconoció que ella misma prefiere ser halagada por su apariencia física, que por su inteligencia. Este hecho generó polémica entre los internautas y la juzgaron en demasía.

“La presión que hay ahorita para convertirnos en eruditos entonces esas bellísimas, preciosísimas, cultisímas, talentosísimas, pero solas, solas. Ya a los hombres les da miedo siquiera hacer un piropito en la calle: ‘ay, qué bonitas tus piernas’, dijo la actriz.

“Yo prefiero que me digan que bonitas nalgas tengo, que bonitas piernas tengo, un hombre bien bello que me diga ‘qué guapa estás Machado’, que me diga ‘qué inteligente eres Machado’. No señores, seamos realistas”, agregó

Alicia Machado, quien se coronó como Miss Universo en 1996 a los 20 años, lamentó que las reinas de belleza se vean obligadas a seguir una exigente preparación intelectual para aspirar al título.

