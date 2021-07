Allison Mack, actriz de 'Smallville', va para la 'chirola' por delitos sexuales

La reconocida actriz Allison Mack, recordada por su papel de Cloe en la serie de "Smallville" de CW y miembro de alto rango del grupo de culto Nxivm, fue condenada a 3 años de prisión.

Mack también deberá cumplir 3 años de libertad supervisada y después de tendrá que pagar la pena de prisión, además de pagar una multa de 20 mil dólares

Ella fue arrestada en 2018 junto con varios otros líderes de Nxivm, incluyendo a Keith Raniere, quien fue condenado y sentenciado el año pasado a 120 años de prisión por múltiples delitos, incluido el de obligar a las mujeres a ser sus "esclavas" sexuales..

Nxivm, pronunciado "nexium", es un grupo creado en 1998 como un programa de autoayuda que asegura haber trabajado con más de 16.000 personas, incluido Emiliano Salinas Occelli, uno de los hijos del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y actrices de Hollywood como Mack. A pesar de su lema de "trabajar para construir un mundo mejor", su líder Keith Raniere fue declarado culpable de orquestar un sistema de "amo y esclavo" dentro del grupo.

Las pautas de sentencia recomendaban un rango de 14 a 17,5 años de prisión para Mack. Los fiscales pidieronque la condena fuera inferior a la recomendada debido a la ayuda sustancial que prestó al gobierno en la investigación y el enjuiciamiento de otras personas, dijeron en una presentación judicial. Los abogados de Mack pidieron que no se le impusiera ninguna pena de prisión. CNN contactó a los abogados de Mack para que comentaran la sentencia.

Los fiscales dijeron que si no fuera por la cooperación de Mack, no habrían podido presentar la grabación de Raniere y Mack discutiendo la ceremonia, donde discuten el diseño de la marca, que muestra sus iniciales KR y AM, y cómo las mujeres deben ser sujetadas antes de ser marcadas en sus regiones pélvicas.

Hasta la fecha Mack ha estado bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres durante los últimos tres años, desde su detención y sus abogados han mencionado que en los últimos tres años, ha obtenido su título de asociado en un colegio comunitario en California, se inscribió en la UC Berkeley para un programa de licenciatura, y trabajó como proveedora de catering.

Se espera una nueva audiencia para el mes de septiembre, en la que se establecerá la sentencia de manera formal.