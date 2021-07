¡Ayayai! Cuestionan regalo de Sech y le reclaman pagos del 'Bloke Summer Fest'

El cantante Sech se ha vuelto tendencia en las redes sociales, esto luego que publicara un video regalando un vehículo a uno de sus viejos amigos que lo apoyó cuando no era conocido.

El detalle que fue elogiado por muchos seguidores llamó tanto la atención, que algunos lo cuestionaron por hacer taquilla con el tema y dijeron que le faltaba humildad.

"No era necesario hacer eso", "Si te ayudó guarda eso", "Ahora quiere poner buena cara, apoya a tus compatriotas", "No publiques tus cosas en redes, no le encuentro la lógica a eso", eran parte de los comentarios en contra.

También había personas que lo apoyaban y le decían que era una buena obra, algo que otros famosos deberían de hacer pero como labor social

Sin embargo, cuando todo parecía normal, un conocido empresario y emprendedor panameño con el nombre en redes de Memosky expresó su molestia por este tema y le dijo a Sech que tenía que pagar lo que debía

"Ojalá así mismo cómo andan regalones pagaran sus deudas. #PensandoEnVozAlta", expresó.

Anterior a esto, había subido un video a sus redes en la que se podía ver el diseño de la estrucutura del pasado evento de Sech llamado "Bloke Summer Fest", actividad que se realizó el año pasado para los carnavales en Las Tablas y que trajó a varios famosos como Árcangel, entre otros. Con esto daba a entender que participó en la actividad y aún no le cancelaban por dicho trabajo.

Muchos de sus seguidores le han dicho que le ponga su recurso legal a Sech para que pague lo que le debe, esto después que se conociera que dicha actividad generó muchos ingresos al intérprete de "Otro Trago".

No es la primera polémica que se da por este evento, pues algunos recordarán que hubo muchas quejas de personas que compraron su boleto y luego presentaron denuncias en la Acodeco por incumplimiento en la publicidad.